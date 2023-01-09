Неслыханная дерзость: у капитана сборной Аргентины на ноге заметили портрет Роналду (фото)

Ямила Родригес фанатеет от игры португальца

Футбольное безумие, которое охватило Аргентину после победы на ЧМ-2022, пройдет еще не скоро. Казалось, после успеха на мундиале вся страна молится на Лионеля Месси. Но нет…

После завершения чемпионата мира фанаты шутили, что единственный человек из Аргентины, кто не празднует победу на ЧМ-2022 — это Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду. Но оказалось, что у Криштиану есть как минимум один фанат в составе сборной Аргентины. Это нападающая Ямила Родригес.

Девушка настолько фанатеет от португальца, что сделала себе на ноге татуировку — портрет Роналду. "Мой идол — Криштиану", — говорит Родригес.

Тату Роналду на ноге Ямилы

Но стоит добавить, что у Ямилы есть тату с портретом и аргентинской легенды — Диего Марадоны.

Тату Марадоны на ноге Ямилы

Ямиле Родригес — 24 года. Она играет за "Бока Хуниорс". За национальную команду провела 25 матчей и забила 7 голов.

Напомним, ранее в Аргентине сделали из кукурузы самый большой портрет Месси. Отметим, Месси после победы на ЧМ-2022 стал настолько популярным в стране, что с его портретом хотят делать деньги, а многие аргентинцы проголосовали бы за него на президентских выборах.