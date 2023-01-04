Месси подсунули фальшивый Кубок мира на ЧМ-2022! Громкое расследование в Аргентине (фото)

Капитан сборной Аргентины не заметил подделку

После чемпионата мира по футболу в Instagram разгорелась настоящая битва за звание самой популярной фотографии за все время существования сети. В итоге, с огромным преимуществом фото Лионеля Месси с Кубком мира обошло яйцо. Эту историю уже стали потихоньку забывать, как аргентинские журналисты раскопали настоящую бомбу. В руках Месси был ненастоящий трофей ЧМ-2022.

Как пишет El Pais, Лионель Месси долгое время фотографировался с фальшивкой. А в какой-то момент на поле оказалось сразу три трофея.

По правилам ФИФА, настоящий Кубок мира вручается на церемонии награждения. Далее следует официальное фото победителей, после чего трофей у команды забирают на хранение в музей ФИФА. Вместо этого футболистам дают официальную копию, с которой они празднуют чемпионство и забирают домой.

В момент, когда проходил официальный обмен, с трибун двое аргентинских фанатов передали сувенирный Кубок мира, чтобы футболисты поставили на нем автограф.

Надо сказать, что копия была сделана очень качественно. Ее изготавливали полгода и лишь по некоторым деталям можно различить ее от настоящего трофея. В буре эмоций игроки сборной Аргентины не особо всматривались в детали. Поэтому одни праздновали с наградой ФИФА, другие, как Месси, с фанатским кубком. Заметил насостыковку Анхель Ди Мария, который обратил внимание Лионеля на дно трофея в его руках.

Месси с оригинальным трофеем

По данным El Pais, в руках Месси сувенир

Ди Мария показывает Месси, что кубок ненастоящий

Оба лишь посмеялись над шуткой и передали копию на трибуны. Куда уже спешили офицеры ФИФА, чтобы убедиться не оригинал ли там.

Фанаты футбола в бешенстве от вскрывшейся правды. Они обвиняют болельщиков в том, что на тысячах культовых фотографий в руках Месси и других футболистов сборной Аргентины фальшивка, а не настоящий трофей ЧМ-2022.

Ранее мы писали, что Лионелю Месси не хватает еще одного трофея в карьере. Но есть шанс, что он его добудет в этом сезоне.

Напомним, что журналисты рассекретили имя женщины, с которой обнимался Месси после церемонии награжения. Это не была его мама.