Цитата Месси вне закона: российского шахматиста заставили переодеться на ЧМ

С россиянином произошел конфуз на чемпионате мира по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий надел футболку с известной цитатой Лионеля Месси на матч чемпионата мира по шахматному блицу в Алматы, после чего получил предупреждение от организаторов.

Об этом сообщает "Р-Спорт". Дело в том, что на одежде шахматиста красовались ругательные слова лучшего футболиста ЧМ-2022.

На футболке Непомнящего была надпись на испанском языке в цветах флага Аргентины: "Че уставился, прид**ок? Иди отсюда". Эти слова Лионель произнес в адрес нидерландского футболиста Ваута Вегорста после четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре. Голландский форвард хотел пообщаться с капитаном сборной Аргентины, однако получил громкий отказ.

Добавим, что в том поединке Лионель был на эмоциях и даже накричал на главного тренера "Оранжевых" Луи ван Гала.

Организаторы шахматного турнира заставили россиянина переодеться и вынесли ему предупреждение.

Кроме того, предупреждение за неподобающий вид получил и норвежский гроссмейстер-чемпион Магнус Карлсен. Норвежец опоздал на соревнования. Ему также пришлось переодеться, ведь он был одет в горнолыжный костюм. Магнус даже опоздал на свою первую партию по блицу против россиянина Владислава Ковалева. Карлсен сделал первый ход, когда на часах оставалось 29 секунд (всего на партию отводится 3 минуты – с добавлением 2 секунд после каждого хода). Тем не менее норвежец, который является действующим чемпионом мира в классических шахматах и рапиде, победил.

Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий перестал общаться с пропутинским шахматистом Сергеем Карякиным после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину. К слову, россияне прозвали Карякина "шахматным Иудой".