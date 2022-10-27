Сестры-шахматистки со Львова сфотографировались с экс-помощником Медведева: зашквар в Монако

На турнире в Монако украинки сфотографировались с бывшим российским политиком

Украинские спортсмены уже попадали в скандал из-за совместных фото с представителями рф, а после полномасштабного вторжения россии данный вопрос стоит еще острее. Тем не менее украинские шахматистки Анна и Мария Музычук решили сделать фото с главой Международной шахматной федерации (ФИДЕ) россиянином Аркадием Дворковичем, который ранее был помощником президента рф Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает Chess__News. По информации источника, фото было сделано в Монако во время Турнира претенденток. Также на снимке присутствуют китайская и индийская шахматистки Лей Тинцзе и Хампи Коннеру соответственно.

Примечательно, что Дворкович не награждал женскую сборную Украины по шахматам после победы украинок на Олимпиаде-2022 в индийском Ченнае. Тогда диктор пригласил президента ФИДЕ наградить чемпионок кубком, но трофей в итоге вручал глава оргкомитета турнира Мутхувел Карунанидхи Сталин.

На турнире претенденток-2022 также произошел еще один странный инцидент. Россиянка Инна Баженова сделала первый ход во второй партии между украинкой Анной Музычук и Хампи Конеру. Баженова – издатель газеты The Art Newspaper, а ее супруг Дмитрий Саморуков – исполнительный директор SMP Racing, программы поддержки и развития российского автоспорта, основанной и возглавляемой другом президента рф Борисом Ротенбергом.

Ранее чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался защищать свой титул в игре против россиянина.

Напомним, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прогнулся под путина.