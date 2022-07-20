В кремле недовольны: чемпион мира отказался играть с россиянином за шахматную корону

Норвежец отказался от матча за титул чемпиона мира с россиянином

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента рф владимира путина, высказался о том, что действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался от матча за корону с россиянином Яном Непомнящим, который поссорился с пропутинским гроссмейстером Сергеем Карякиным из-за войны в Украине.

Соответствущий комментарий Пескова доступен на ТАСС. Пресс-секретарь путина заявил, что это решение не красит Карлсена.

"Конечно, сожалеем! Это не красит Карлсена. Все равно будем болеть за Яна и ждать корону в россии", — сказал Песков.

Добавим, что депутат госдумы рф Светлана Журова считает, что Магнус по политическим причинам отказался играть с Яном.

"Конечно, Карлсен отказывается играть с Непомнящим по политическим убеждениям, я в этом уверена. К сожалению, сейчас так. Странно, когда лучшие шахматисты не хотят играть друг с другом, это неправильно", — цитирует Журову metaratings.

Сам норвежец ранее объяснил, что не хочет играть против россиянина из-за отсутствия мотивации.

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Ранее с Непомнящим случился конфуз на турнире претендентов-2022, где он добыл победу. За шахматную корону россиянин сразится с китайцем Дин Лижэнем, который занял второе место.

Напомним, недавно легендарный шахматист Анатолий Карпов поддержал путина.