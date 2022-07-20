У кремлі незадоволені: чемпіон світу відмовився грати з росіянином за шахову корону
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Норвежець відмовився від матчу за титул чемпіона світу з росіянином
Дмитро Пєсков, прессекретар президента росії володимира путіна, висловився про те, що чинний чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен відмовився від матчу за корону з росіянином Яном Непомнящим, який посварився з пропутінським гросмейстером Сергієм Карякіним через війну в Україні.
Відповідний коментар Пєскова доступний на ТАСС. Прессекретар путіна заявив, що це рішення не красить Карлсена.
"Звичайно, шкодуємо! Це не красить Карлсена. Все одно вболіватимемо за Яна і чекатимемо корону в росії", — сказав Пєсков.
Додамо, що депутат держдуми росії Світлана Журова вважає, що Магнус з політичних причин відмовився грати з Яном.
"Звичайно, Карлсен відмовляється грати з Непомнящим з політичних переконань, я в цьому впевнена. На жаль, зараз так. Дивно, коли найкращі шахісти не хочуть грати один з одним, це неправильно", — цитує Журову metaratings.
Сам норвежець раніше пояснив, що не хоче грати проти росіянина через відсутність мотивації.
Раніше з Непомнящим стався конфуз на турнірі претендентів-2022, де він здобув перемогу. За шахову корону росіянин побореться з китайцем Дін Ліженем, який посів друге місце.
Нагадаємо, нещодавно легендарний шахіст Анатолій Карпов підтримав путіна.