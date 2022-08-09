Украинские шахматистки впервые за 16 лет выиграли Всемирную олимпиаду: запомните их имена

Украинки не только показали впечатляющую игру, им еще невероятно везло

Пока с россиянами никто не хочет играть за шахматную корону, украинская женская сборная одерживает историческую победу. Команда впервые с 2006 года добыла золото на Всемирной шахматной олимпиаде – самых престижных командных соревнованиях мира в этом виде спорта.

О победе на своей Facebook-странице сообщил журналист Евгений Кузьменко. Он же назвал имена чемпионок – Мария Музычук, Анна Музычук, Анна Ушенина, Наталья Букса и Юлия Осьмак. Главный тренер команды – Михаил Бродский, тренер – Александр Ковчан.

"Все сегодня помогало Украине. Лидер турнира сборная Индии довольно неожиданно уступила команде США, а сборная Грузии одолела опасных (для наших шансов) азербайджанок в еще одном напряженном матче. Сделав это, грузинки догнали наших в турнирной таблице, но дополнительные показатели у сборной Украины оказались лучше", — написал Кузьменко.

Он также похвалил украинских шахматисток за успешную борьбу с мощной и талантливой сборной Польши. "Грандиозный успех – и именно тогда, когда Украине как никогда нужны положительные эмоции", – написал Кузьменко. Он также отметил, что победа случилась при сложных обстоятельствах внутри Федерации шахмат Украины, которая, в частности, заставляет лучших украинских шахматисток жить и играть за границей.

Как сообщал "Телеграф", украинский шахматист Сергей Неустроев погиб на войне с российскими оккупантами 12 июня.