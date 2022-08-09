Українські шахістки вперше за 16 років виграли Всесвітню олімпіаду: запам'ятайте їхні імена

Українки не тільки показали вражаючу гру, їм ще неймовірно таланило

Поки з росіянами ніхто не хоче грати за шахову корону, українська жіноча збірна здобуває історичну перемогу. Команда вперше з 2006 року виборола золота на Всесвітній шаховій олімпіаді – найпрестижніших командних змаганнях світу у цьому виді спорту.

Про перемогу на своїй Facebook-сторінці повідомив журналіст Євген Кузьменко. Він же назвав імена чемпіонок – Марія Музичук, Анна Музичук, Анна Ушеніна, Наталія Букса та Юлія Осьмак. Головний тренер команди – Михайло Бродський, тренер – Олександр Ковчан.

"Усе сьогодні допомагало Україні. Лідер турніру збірна Індії досить несподівано поступилася команді США, а збірна Грузії здолала небезпечних (для наших шансів) азербайджанок у ще одному напруженому матчі. Зробивши це, грузинки наздогнали наших у турнірній таблиці, але додаткові показники у збірної України виявилися кращими", — написав Кузьменко.

Він також похвалив українських шахісток за успішну боротьбу з потужною та талановитою збірною Польщі. "Грандіозний успіх — і саме тоді, коли Україні як ніколи потрібні позитивні емоції", — написав Кузьменко. Він також наголосив, що перемога трапилась за складних обставин всередині Федерації шахів України, яка, зокрема, змушує найкращих українських шахісток жити і грати за кордоном.

Як повідомляв "Телеграф", український шахіст Сергій Неустроєв загинув на війні з російськими окупантами 12 червня.