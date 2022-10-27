Сестри-шахістки зі Львова сфотографувалися з експомічником Медведєва: зашквар у Монако

На турнірі в Монако українки сфотографувалися з колишнім російським політиком

Українські спортсмени вже потрапляли у скандал через спільні фото з представниками рф, а після повномасштабного вторгнення росії це питання стоїть ще гостріше. Проте українські шахістки Анна та Марія Музичук вирішили зробити фото з головою Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) росіянином Аркадієм Дворковичем, який раніше був помічником президента росії Дмитра Медведєва.

Про це повідомляє Chess__News. За інформацією джерела, фото було зроблено у Монако під час Турніру претенденток. Також на знімку присутні китайська та індійська шахістки Лей Тінцзе та Хампі Коннеру відповідно.

Примітно, що Дворкович не нагороджував жіночу збірну України з шахів після перемоги українок на Олімпіаді-2022 в індійському Ченні. Тоді диктор запросив президента ФІДЕ нагородити чемпіонок кубком, але трофей у результаті вручав голова оргкомітету турніру Мутхувел Карунанідхі Сталін.

На турнірі претенденток-2022 стався ще один дивний інцидент. Росіянка Інна Баженова зробила перший хід у другій партії між українкою Ганною Музичук та Хампі Конеру. Баженова — видавець газети The Art Newspaper, а її чоловік Дмитро Саморуков — виконавчий директор SMP Racing, програми підтримки та розвитку російського автоспорту, заснованої та очолюваної другом президента Росії Борисом Ротенбергом.

Раніше чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен відмовився захищати свій титул у грі проти росіянина.

Нагадаємо, 12-й чемпіон світу з шахів Анатолій Карпов прогнувся під путіна.