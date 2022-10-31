Нашли с разбитой головой под госдумой: чемпион мира по шахматам в коме

Анатолий Карпов был пьяным

Российские СМИ пишут, что 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в коме в институте Склифосовского в Москве. Ранее Карпова назвали бессовестным людоедом.

Анатолия Карпова госпитализировали в Москве. Гроссмейстера нашли без сознания у здания государственной думы еще 29 октября. Врачи диагностировали у шахматиста закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение, сообщает "Чемпионат".

Напомним, 71-летний Анатолий Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975 по 1985 год. В 1985 году он уступил титул Гарри Каспарову. Также Карпов — трехкратный чемпион мира по версии Международной шахматной федерации (1993, 1996, 1998), двукратный чемпион мира в составе сборной СССР (1985 и 1989).

Поддерживает путинский режим и войну россии против Украины. Депутат государственной думы с 21 декабря 2011 года. Еще несколько лет назад Карпова внесли в базу "Миротворца".