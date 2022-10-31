Знайшли з розбитою головою під держдумою: чемпіон світу з шахів у комі

Анатолій Карпов був п’яним

Російські ЗМІ пишуть, що 12-й чемпіон світу з шахів Анатолій Карпов перебуває у комі в інституті Скліфосовського у Москві. Раніше Карпова назвали безсовісним людожером.

Анатолія Карпова госпіталізували у Москві. Гросмейстера знайшли непритомним біля будівлі державної думи ще 29 жовтня. Лікарі діагностували у шахіста закриту черепно-мозкову травму та перелом лівої стегнової кістки, а також сильне алкогольне сп’яніння, повідомляє "Чемпіонат".

Нагадаємо, 71-річний Анатолій Карпов був чемпіоном світу з шахів з 1975 по 1985 рік. У 1985 році він поступився титулом Гаррі Каспарову. Також Карпов — триразовий чемпіон світу за версією Міжнародної шахової федерації (1993, 1996, 1998), дворазовий чемпіон світу у складі збірної СРСР (1985 та 1989).

Підтримує путінський режим та війну росії проти України. Депутат державної думи з 21 грудня 2011 року. Ще кілька років тому Карпова внесли до бази "Миротворця".