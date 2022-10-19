Шахіст зламав супернику короля під час матчу: дике відео із США

Самуель Севян не впорався з емоціями під час партії

Кумедний епізод стався під час чемпіонату США з шахів у партії між Самуелем Севяном та Хансом Німанном. Самуель зламав суперникові фігуру. Раніше польський шахіст упав зі стільця під час партії.

На опублікованому в Twitter відео видно, як Севян під час ходу Німанна забирає у нього короля, відламує верх фігури та ставить назад на дошку, але на іншу клітку.

Самуель не пояснив свого вчинку. Але, мабуть, це була його імпульсивна реакція на поразку.

До речі "Телеграф" писав, що російські топ-шахісти посварилися через війну в Україні. Кримчанин Карякін підтримує путіна, а росіянин Непомнящий виступив за мир.

Раніше повідомлялося, що росіяни прозвали Карякіна "шаховим Іудою" після блокування популярного сервісу в Росії.