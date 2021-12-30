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Польський шахіст упав зі стільця, а росіянин почав кидатися пішаками (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Кирило Шевченко — Давід Паравян Новина оновлена 30 грудня 2021, 15:03
Кирило Шевченко — Давід Паравян

Шахи — небезпечний вид спорту.

На чемпіонаті світу з швидких шахів, що проходить у Польщі, сталося кілька курйозних ситуацій.

Про це повідомляє sport.ua.

Спочатку відзначився російський шахіст Давід Паравян, у якого у поєдинку 8-го туру рапід-програми з українцем Кирилом Шевченком закінчився час. Росіянин довго думав над наступним ходом, а коли дозрів поміняти пішака на ферзя, то поблизу не було додаткової фігури. Представник РФ попросив нового ферзя у судді, але у результаті потрапив у цейтнот. Після такого нерви у Давіда не витримали й він зі злості кинув пішака на дошку. Потім Паравян вибачився і потис руку українцю.

У 10-му турі поляк Павло Тецлаф після свого невдалого ходу у бліц партії з Тиграном Петросяном з Вірменії впав зі стільця.

Додамо, що чемпіонат світу зі швидких шахів у Варшаві завершиться 30 грудня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські шахісти перемогли на командному чемпіонаті Європи, проте без скандалу не обійшлося. Український гросмейстер Антон Коробов дорікнув міністерству молоді та спорту за відсутність фінансування.

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