"Міністерство зробило хід конем": українські шахісти могли стати безхатьками на переможному чемпіонаті Європи (відео)

Перемога була затьмарена дивними діями чиновників.

Український гросмейстер Антон Коробов, розповідаючи про тріумфальний для України командний чемпіонат Європи з шахів, заявив, що збірна могла залишитися без даху над головою просто під час змагань.

Про це шахіст розповів під час інтерв’ю на YouTube-каналі my ua.

Чемпіон Європи, говорячи про інтелектуальні здібності українських політиків, навів приклад із "недалекого минулого". Коробов зазначив, що збірна України на переможному чемпіонаті Європи у Словенії опинилася без фінансування через міністерство, тому не було сплачено проживання спортсменів у місті Терме Чатеж, де проходили змагання.

"Наше рідне міністерство зробило просто геніальний хід конем. Вважаю, за це треба одразу вручати звання Героя України. Україна – єдина команда, яка не змогла заплатити за проживання. Ми знаходилися у підвішеному стані: у будь-який момент нас могли вигнати на вулицю", — розповів Коробов.

Також шахіст розповів, що за українську делегацію вступився Європейський шаховий союз, який не дозволив виселити команду.

"Провели чемпіонат як безхатьки, але безхатьки теж іноді можуть на щось спромогтися", — додав Антон.

Зазначимо, сенсаційну перемогу на ЧЄ збірній України принесли: Юрій Кузубов, Антон Коробов, Андрій Волокітін, Кирило Шевченко та Володимир Онищук.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український футболіст відреагував на звинувачення у корупції у національній команді.