Україна сенсаційно виграла Чемпіонат Європи з шахів: у мережі тотальна ейфорія

Збірна України з шахів виграла "золото" на ЧЄ.

У Термі Чатеж (Словенія) завершився командний чемпіонат Європи з шахів. Перемогу у чоловічому турнірі сенсаційно виборола збірна України.

Українські шахісти у складі Антона Коробова, Андрія Волокітіна, Юрія Кузубова, Кирила Шевченка та Володимира Онищука під керівництвом тренера Олександра Сулипи набрали стільки ж очок, скільки й команда Франції, проте за додатковими показниками "Жовто-сині" виявилися кращими за "Триколірних". Третє місце посіли шахісти з Польщі.

Наші шахісти провели унікальний турнір, не програвши жодної партії. Примітно, що збірна України з різних причин виступала далеко не в основному складі, на відміну від конкурентів.

Підсумкова турнірна таблиця:

Результати командного чемпіонату Європи з шахів у чоловіків

Українські жінки опинилися за крок від п’єдесталу, поступившись команді Азербайджану, яка посіла 3-е місце, лише за додатковими показниками. Жіночий турнір виграли росіянки, Грузія – друга.

Підсумкова турнірна таблиця:

Результати командного чемпіонату Європи з шахів у жінок

Додамо, що перемога українців наробила шуму у мережі:

Реакція на перемогу українських шахістів

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські каратистки досягли історичного успіху на чемпіонаті світу в ОАЕ.