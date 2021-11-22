Укр

Украина сенсационно выиграла Чемпионат Европы по шахматам: в сети тотальная эйфория

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Украинские шахматисты Новость обновлена 22 ноября 2021, 11:09
Украинские шахматисты

Сборная Украины по шахматам выиграла "золото" на ЧЕ.

В Терме Чатеж (Словения) завершился командный чемпионат Европы по шахматам. Победу в мужском турнире сенсационно завоевала сборная Украины.

Украинские шахматисты в составе Антона Коробова, Андрея Волокитина, Юрия Кузубова, Кирилла Шевченко и Владимира Онищука под руководством тренера Александра Сулыпы набрали столько же очков, сколько и команда Франции, однако по дополнительным показателям "Желто-синие" оказались выше "Трехцветных". Третье место заняли шахматисты из Польши.

Наши шахматисты провели уникальный турнир, не проиграв ни партии. Примечательно, что сборная Украины в силу разных причин выступала далеко не в основном составе, в отличие от конкурентов. 

Итоговая турнирная таблица:

Результаты командного чемпионата Европы по шахматам у мужчин
Результаты командного чемпионата Европы по шахматам у мужчин

Украинские женщины оказались в шаге от пьедестала, уступив команде Азербайджана, которая заняла 3-е место, лишь по дополнительным показателям. Женский турнир выиграли россиянки, Грузия — вторая.

Итоговая турнирная таблица:

Результаты командного чемпионата Европы по шахматам у женщин
Результаты командного чемпионата Европы по шахматам у женщин

Добавим, что победа украинцев наделала шуму в сети:

Реакция на победу украинских шахматистов
Реакция на победу украинских шахматистов

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские каратистки добились исторического успеха на чемпионате мира в ОАЭ.

Теги:
#Шахматы #Сборная Украины по шахматам
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