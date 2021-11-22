Украина сенсационно выиграла Чемпионат Европы по шахматам: в сети тотальная эйфория
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Сборная Украины по шахматам выиграла "золото" на ЧЕ.
В Терме Чатеж (Словения) завершился командный чемпионат Европы по шахматам. Победу в мужском турнире сенсационно завоевала сборная Украины.
Украинские шахматисты в составе Антона Коробова, Андрея Волокитина, Юрия Кузубова, Кирилла Шевченко и Владимира Онищука под руководством тренера Александра Сулыпы набрали столько же очков, сколько и команда Франции, однако по дополнительным показателям "Желто-синие" оказались выше "Трехцветных". Третье место заняли шахматисты из Польши.
Наши шахматисты провели уникальный турнир, не проиграв ни партии. Примечательно, что сборная Украины в силу разных причин выступала далеко не в основном составе, в отличие от конкурентов.
Итоговая турнирная таблица:
Украинские женщины оказались в шаге от пьедестала, уступив команде Азербайджана, которая заняла 3-е место, лишь по дополнительным показателям. Женский турнир выиграли россиянки, Грузия — вторая.
Итоговая турнирная таблица:
Добавим, что победа украинцев наделала шуму в сети:
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские каратистки добились исторического успеха на чемпионате мира в ОАЭ.
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