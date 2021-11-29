"Министерство сделало ход конем": украинские шахматисты могли стать бездомными на победном чемпионате Европы (видео)

Победа была омрачена странными действиями чиновников.

Украинский гроссмейстер Антон Коробов, рассказывая о триумфальном для Украины командном чемпионате Европы по шахматам, заявил, что сборная могла остаться без крыши над головой прямо во время соревнований.

Об этом шахматист поведал во время интервью на YouTube-канале my ua.

Чемпион Европы, говоря об интеллектуальных способностях украинских политиков, привел пример из "недалекого прошлого". Коробов отметил, что сборная Украины на победном чемпионате Европы в Словении оказалась без финансирования из-за министерства, поэтому не было оплачено проживание спортсменов в городе Терме Чатеж, где проходили соревнования.

"Наше родное министерство сделало просто гениальный ход конем. Считаю, за это нужно сразу вручать звание Героя Украины. Украина – единственная команда, которая не смогла заплатить за проживание. Мы находились в подвешенном состоянии: в любой момент нас могли выгнать на улицу", — рассказал Коробов.

Также шахматист поведал, что за украинскую делегацию вступился Европейский шахматный союз, который не позволил выселить команду.

"Провели чемпионат как бездомные, но бездомные тоже иногда могут на что-то сгодиться", — добавил Антон.

Отметим, сенсационную победу на ЧЕ сборной Украины принесли: Юрий Кузубов, Антон Коробов, Андрей Волокитин, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский футболист отреагировал на обвинения в коррупции в национальной команде.