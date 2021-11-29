Укр

Украинский футболист впервые ответил на обвинения в коррупции в сборной (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Валерий Федорчук Новость обновлена 29 ноября 2021, 15:57
Валерий Федорчук

Скандал разгорелся после заявления журналиста.

Полузащитник львовского "Руха" Валерий Федорчук прокомментировал высказывания журналиста Андрея Сенькива о том, что его приглашали в сборную Украины за деньги.

Федорчук дал интервью SportArena.

Журналист поведал о существовании некой схемы в сборной Украины времен Михаила Фоменко (2012—2016 годы). По словам журналиста, тренерский штаб получал деньги от заинтересованных сторон и выпускал "нужных" футболистов на поле, в частности, помощник Фоменко Александр Заваров якобы за деньги пролоббировал вызов Федорчука в национальную команду. Тренеры все обвинения отрицают. Валерий поведал, что ничего об это не знает, а свой вызов в сборную связывает только со своими игровыми качествами, ведь он попал в команду из "Карпат". Примечательно, что футболист так и не сыграл за "Желто-синих", оставшись в запасе в гостевой игре против Франции (3:0).

"Как вообще можно в сборную вызывать людей за деньги? Для меня это вообще парадокс. Для чего Сенькив это делает? Может я чего-то не знаю, может что-то решили вместо меня. Для меня это уже история", — рассказал Федорчук.

Отметим, в сезоне 2021/22 33-летний Валерий сыграл в 13 матчах, отметившись 2 голами и 1 ассистом.

Ранее игрок "Руха" Андрей Борячук рассказал о ссоре с Александром Зинченко из-за Влады Седан.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Валерий Федорчук #ФК Рух
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