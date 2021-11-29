"Не по-мужски": Борячук рассказал, как Зинченко увел у него Владу Седан (видео)

Футболисты до сих пор не общаются.

Центральный нападающий "Шахтера" Андрей Борячук, выступающий на правах аренды во львовском "Рухе", впервые рассказал об отношении к Александру Зинченко и Владе Седан после того, как журналистка ушла от него к футболисту сборной Украины.

Своими мыслями по поводу этой ситуации Борячук поделился в интервью со SportArena.

Борячук, который встречался с Владой и дружил с Зинченко, рассказал, что оставил эту ситуацию в прошлом, но ни с Александром, ни с Владой он по понятным причинам теперь не общается. Андрей считает, что Саша поступил не по-мужски, встречаясь за его спиной с журналисткой. Футболист "Руха" отметил, что тяжело воспринял уход Седан, ведь они встречались три года, однако на футбольную карьеру это никак не повлияло.

"Ситуация была неприятной. Кто ж знал, что так получится. Общаемся ли мы? Как мы можем с ним общаться. Где логика…Как я могу с ними общаться, если они так поступили за моей спиной. Это было не по-пацански, не по-мужски", — заявил футболист.

Кроме того, Борячук отметил, что его скандальный пост: "Пригрел гадюку на груди" ни как не связан с Седан.

Добавим, что Зинченко и Седан недавно впервые стали родителями. У Влады родилась дочка Ева.

Пара расписалась в марте 2020 года, а об их отношениях стало известно после матча Украина — Сербия (5:0), когда Зинченко поцеловал журналистку в прямом эфире.

Ранее бывший полузащитник "Шахтера" рассказал, что перестал общаться с Александром Зинченко после того, как тот начал отношения с Владой.