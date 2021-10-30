"Должно быть какое-то табу": Зинченко потерял друзей-футболистов после того, как увел Седан у Борячука

Одноклубники не поняли, почему Александр так поступил.

Бывший полузащитники юношеской команды "Шахтера" Денис Арендарук рассказал, что перестал общаться с Александром Зинченко после того, как хавбек сборной Украины начал встречаться с Владой Седан. Дело в том, что журналистка ушла к Саше от другого футболиста Андрея Борячука. Все трое игроков находились вместе в академии "Горняков" и дружили.

Своим мнением по поводу этой неприятной ситуации Арендарук поделился в комментарии для fanday.

Денис считает, что Зинченко поступил неправильно по отношению к лучшему другу (Борячуку), а после произошедшего он прекратил любые попытки общения с Александром.

"Дружили еще в академии. После их истории с Борячуком по поводу девушки я лично с ним не горю желанием общаться, и он со мной тоже. Как по мне, это неправильно. Я знаю, что они были лучшими друзьями. После этого я уже не общался с Зинченко. Я эту ситуацию не понимаю и это неправильно. Должно быть какое-то табу".

Отметим, Зинченко недавно впервые стал отцом, и они с Владой сейчас вместе воспитывают дочь Еву.

Александр и Влада расписались еще в марте 2020 года, однако устроили свадебную церемонию только летом того года.

Об отношениях звездной пары стало известно после матча Украина — Сербия (5:0), когда футболист поцеловал журналистку в прямом эфире.

До этого Влада встречалась с футболистом Андреем Борячуком:

Влада Седан и Андрей Борячук

Ранее "Телеграф" сообщал о противостоянии Зинченко и Андрея Ярмоленко в матче Кубка лиги "Вест Хэм" — "Манчестер Сити".