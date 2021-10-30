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"Має бути якесь табу": Зінченко втратив друзів-футболістів після того, як увів Седан у Борячука

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Зінченко зараз щасливий із Владою Новина оновлена 30 жовтня 2021, 14:40
Олександр Зінченко зараз щасливий із Владою

Одноклубники не зрозуміли, чому Олександр так вчинив.

Колишній півзахисники юнацької команди "Шахтаря" Денис Арендарук розповів, що перестав спілкуватися з Олександром Зінченком після того, як хавбек збірної України почав зустрічатися з Владою Седан. Справа в тому, що журналістка пішла до Сашка від іншого футболіста Андрія Борячука. Усі троє гравців перебували разом в академії "Гірників" та товаришували.

Своєю думкою щодо цієї неприємної ситуації Арендарук поділився у коментарі для fanday.

Денис вважає, що Зінченко вчинив неправильно стосовно кращого друга (Борячука), а після того, що сталося, він припинив будь-які спроби спілкування з Олександром.

"Дружили ще в академії. Після їхньої історії з Борячуком з приводу дівчини я особисто з ним не горю бажанням спілкуватися, і він зі мною теж. Як на мене, це неправильно. Я знаю, що вони були найкращими друзями. Після цього я вже не спілкувався з ним. Я цю ситуацію не розумію і це неправильно. Має бути якесь табу".

Зазначимо, Зінченко нещодавно вперше став батьком, і вони із Владою зараз разом виховують доньку Єву.

Олександр та Влада розписалися ще у березні 2020 року, проте влаштували весільну церемонію лише влітку того року.

Про стосунки зіркової пари стало відомо після матчу Україна – Сербія (5:0), коли футболіст поцілував журналістку у прямому ефірі.

До цього Влада зустрічалася із футболістом Андрієм Борячуком:

Влада Седан та Андрій Борячук
Влада Седан та Андрій Борячук

Раніше "Телеграф" повідомляв про протистояння Зінченка та Андрія Ярмоленка у матчі Кубка ліги "Вест Хем" — "Манчестер Сіті".

Теги:
#Футбол #Андрій Борячук #Денис Арендарук #Олександр Зінченко #Влада Седан
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