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"Не по-чоловічому": Борячук розповів, як Зінченко увів у нього Владу Седан (відео)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Влада Седан зустрічалася з Андрієм Борячуком до стосунків з Олександром Зінченком Новина оновлена 29 листопада 2021, 13:43
Влада Седан зустрічалася з Андрієм Борячуком до стосунків з Олександром Зінченком

Футболісти досі не спілкуються.

Центральний нападник "Шахтаря" Андрій Борячук, який виступає на правах оренди у львівському ФК "Рух", вперше розповів про ставлення до Олександра Зінченка та Влади Седан після того, як журналістка пішла від нього до футболіста збірної України.

Своїми думками щодо цієї ситуації Борячук поділився в інтерв’ю зі SportArena.

Борячук, який зустрічався з Владою та дружив з Зінченком, розповів, що залишив цю ситуацію в минулому, але ні з Олександром, ні з Владою він зі зрозумілих причин тепер не спілкується. Андрій вважає, що Сашко вчинив не по-чоловічому, зустрічаючись за його спиною з журналісткою. Футболіст "Руху" зазначив, що важко сприйняв розлуку з Седан, адже вони зустрічалися три роки, проте на футбольну кар’єру це ніяк не вплинуло.

"Ситуація була неприємною. Хто ж знав, що так вийде. Чи спілкуємося ми? Як ми можемо з ним спілкуватися. Де логіка... Як я можу з ними спілкуватися, якщо вони так вчинили за моєю спиною. Це було не по-чоловічому", — заявив футболіст.

Крім того, Борячук зазначив, що його скандальний пост: "Пригрів гадюку на грудях" ні як не пов’язаний з Седан.

Додамо, що Зінченко та Седан нещодавно вперше стали батьками. У Влади народилася дочка Єва.

Пара розписалася у березні 2020 року, а про їхні стосунки стало відомо після матчу Україна – Сербія (5:0), коли Зінченко поцілував журналістку у прямому ефірі.

Раніше колишній півзахисник "Шахтаря" розповів, що перестав спілкуватися з Олександром Зінченком після того, як той почав стосунки з Владою.

Теги:
#Футбол #Андрій Борячук #Олександр Зінченко #Влада Седан
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