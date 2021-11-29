Український футболіст вперше відповів на звинувачення в корупції у збірній (відео)

Скандал спалахнув після заяви журналіста.

Півзахисник львівського "Руху" Валерій Федорчук прокоментував висловлювання журналіста Андрія Сеньківа про те, що його запрошували до збірної України за гроші.

Федорчук дав інтерв’ю SportArena.

Журналіст розповів про існування певної схеми у збірній України часів Михайла Фоменка (2012—2016 роки). За словами журналіста, тренерський штаб отримував гроші від зацікавлених сторін і випускав "потрібних" футболістів на поле, зокрема помічник Фоменка Олександр Заваров нібито за гроші пролобіював виклик Федорчука до національної команди. Тренери всі звинувачення заперечують. Валерій повідав, що нічого про це не знає, а свій виклик до збірної пов’язує лише зі своїми ігровими якостями, адже він потрапив до команди з "Карпат". Цікаво, що футболіст так і не зіграв за "Жовто-синіх", залишившись у запасі у гостьовій грі проти Франції (3:0).

"Як взагалі можна до збірної викликати людей за гроші? Для мене це взагалі парадокс. Для чого Сеньків це робить? Може я чогось не знаю, може, щось вирішили замість мене. Для мене це вже історія", — розповів Федорчук.

Зазначимо, у сезоні 2021/22 33-річний Валерій зіграв у 13 матчах, відзначившись 2 голами та 1 асистом.

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