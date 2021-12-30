Укр

Польский шахматист упал со стула, а россиянин начал бросаться пешками (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Кирилл Шевченко - Давид Паравян Новость обновлена 30 декабря 2021, 15:03
Кирилл Шевченко - Давид Паравян

Шахматы — опасный вид спорта.

На чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходит в Польше, произошло несколько курьезных ситуаций.

Об этом сообщает sport.ua.

Сначала отметился российский шахматист Давид Паравян, у которого в поединке 8-го тура рапид-программы с украинцем Кириллом Шевченко закончилось время. Россиянин долго думал над следующем ходом, а когда созрел поменять пешку на ферзя, то поблизости не оказалось дополнительной фигуры. Представитель РФ попросил нового ферзя у судьи, но в итоге угодил в цейтнот. После такого нервы у Давида не выдержали и он со злости бросил пешку на шахматную доску. Затем Паравян извинился и пожал руку украинцу.

В 10-м туре поляк Павел Тецлаф после своего неудачного хода в блиц партии с Тиграном Петросяном из Армении упал со стула.

Добавим, что чемпионат мира по быстрым шахматам в Варшаве завершится 30 декабря.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские шахматисты победили на командном чемпионате Европы, однако без скандала не обошлось. Украинский гроссмейстер Антон Коробов упрекнул министерство молодежи и спорта за отсутствие финансирования.

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#Шахматы
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