Польский шахматист упал со стула, а россиянин начал бросаться пешками (видео)

Шахматы — опасный вид спорта.

На чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходит в Польше, произошло несколько курьезных ситуаций.

Об этом сообщает sport.ua.

Сначала отметился российский шахматист Давид Паравян, у которого в поединке 8-го тура рапид-программы с украинцем Кириллом Шевченко закончилось время. Россиянин долго думал над следующем ходом, а когда созрел поменять пешку на ферзя, то поблизости не оказалось дополнительной фигуры. Представитель РФ попросил нового ферзя у судьи, но в итоге угодил в цейтнот. После такого нервы у Давида не выдержали и он со злости бросил пешку на шахматную доску. Затем Паравян извинился и пожал руку украинцу.

В 10-м туре поляк Павел Тецлаф после своего неудачного хода в блиц партии с Тиграном Петросяном из Армении упал со стула.

Добавим, что чемпионат мира по быстрым шахматам в Варшаве завершится 30 декабря.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские шахматисты победили на командном чемпионате Европы, однако без скандала не обошлось. Украинский гроссмейстер Антон Коробов упрекнул министерство молодежи и спорта за отсутствие финансирования.