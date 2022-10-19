Шахматист сломал сопернику короля во время матча: дикое видео из США

Самуэль Севян не совладал с эмоциями по ходу партии

Забавный эпизод произошел во время чемпионата США по шахматам в партии между Самуэлем Севяном и Хансом Ниманном. Самуэль сломал сопернику фигуру. Ранее польский шахматист упал со стула во время партии.

На опубликованном в Twitter видео видно, как Севян во время хода Ниманна забирает у него короля, отламывает верх фигуры и ставит обратно на доску, но на другую клетку.

Самуэль не объяснил свой поступок. Но, вероятно, это было его импульсивной реакцией на поражение.

Кстати, "Телеграф" писал, что российские топ-шахматисты поссорились из-за войны в Украине. Крымчанин Карякин поддерживает путина, а россиянин Непомнящий выступил за мир.

Ранее сообщалось, что россияне прозвали Карякина "шахматным Иудой" после блокировки популярного сервиса в рф.