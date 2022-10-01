Чемпиона мира по шахматам назвали "бессовестным людоедом" из-за слов про геноцид русского народа

Россиянин не замечает убийств тысяч украинцев

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, который публично поддержал президента рф владимира путина, остался недоволен тем, что его не пустили в Швейцарию на показ фильма, посвященному матчу за шахматную корону 1978 года между Карповым и Виктором Корчным.

Соответствующее заявление гроссмейстера доступно на sport-express.ru. Шахматист назвал это русофобией и геноцидом русского народа в Европе.

Карпов связывает отказ Швейцарии в выдаче визы с так называемыми "референдумами" на оккупированных территориях Украины, которые проходили до 27 сентября. В этот же день должен был состояться показ фильма в Женеве.

"Они связали одно с другим и поняли, что для них показ фильма – политически не очень нужное мероприятие.

Это не простая бюрократия. Это отношение к россии и ее гражданам. Мы должны учитывать, что сейчас русофобия достигла высшего предела. В Европе и Америке она уже на уровне геноцида русского народа", — заявил Карпов.

В сети раскритиковали шахматиста из-за его позиции. Один из пользователей назвал Карпова "бессовестным людоедом".

В сети высмеяли Анатолия Карпова, которого не пустиили в Швейцарию

Ранее сообщалось, что украинские шахматистки впервые за 16 лет выиграли Всемирную олимпиаду.

Напомним, чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть с россиянином за шахматную корону.