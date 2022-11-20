Нас обманули! Легендарный снимок Месси и Роналду - фальшивка (видео)

Месси и Роналду не играли в шахматы

Два лучших футболиста современности Лионель Месси и Криштиану Роналду приняли участие в рекламной кампании бренда Louis Vuitton. Именно в чемоданах этой фирмы перевозят главный трофей чемпионата мира.

На снимке, который появился в соцсетях Месси и Роналду играют в шахматы на чемодане Louis Vuitton.

Однако теперь появилось видео, в котором показан процесс съемок рекламы. Оказывается, футболисты позировали отдельно друг от друга, а совместная фотография была смонтирована позже.

Ранее мы рассказывали, как стюарды в Абу-Даби помешали девушке обнять Месси.

Перед поездкой в Катар Криштиану Роналду признался, что завершит карьеру если Португалия выиграет чемпионат мира.

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