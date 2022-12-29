Цитата Мессі поза законом: російського шахіста змусили переодягнутися на ЧС

З росіянином стався конфуз на чемпіонаті світу з шахів

Російський гросмейстер Ян Непомнящий одягнув футболку з відомою цитатою Ліонеля Мессі на матч чемпіонату світу з шахового бліцу в Алмати, після чого отримав попередження від організаторів.

Про це повідомляє "Р-Спорт". Річ у тому, що на одязі шахіста красувалися лайливі слова найкращого футболіста ЧС-2022.

На футболці Непомнящого був напис іспанською мовою в кольорах прапора Аргентини: "Чого витріщився, прид**ок? Іди звідси". Ці слова Ліонель проголосив на адресу нідерландського футболіста Ваута Вегорста після чвертьфіналу ЧС-2022 у Катарі. Голландський форвард хотів поспілкуватися з капітаном збірної Аргентини, проте отримав гучну відмову.

Додамо, що у тому поєдинку Ліонель був на емоціях і навіть накричав на головного тренера "Помаранчевих" Луї ван Гала.

Організатори шахового турніру змусили росіянина переодягнутися та винесли йому попередження.

Крім того, попередження за неналежний вигляд отримав і норвезький гросмейстер-чемпіон Магнус Карлсен. Норвежець запізнився на змагання. Йому також довелося переодягнутися, адже він був одягнений у гірськолижний костюм. Магнус навіть запізнився на свою першу партію з бліцу проти росіянина Владислава Ковальова. Карлсен зробив перший хід, коли на годиннику залишалося 29 секунд (всього на партію відводиться 3 хвилини – з додаванням 2 секунд після кожного ходу). Проте норвежець, який є чинним чемпіоном світу у класичних шахах та рапіді, переміг.

Раніше повідомлялося, що Ян Непомнящий перестав спілкуватися з пропутінським шахістом Сергієм Карякіним після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. До речі, росіяни прозвали Карякіна "шаховим Юдою".