Мессі підсунули фальшивий Кубок світу на ЧС-2022! Гучне розслідування в Аргентині (фото)

Капітан збірної Аргентини не помітив підробку

Після чемпіонату світу з футболу в Instagram спалахнула справжня битва за звання найпопулярнішої фотографії за весь час існування мережі. У результаті, з величезною перевагою фото Ліонеля Мессі з Кубком світу обійшло яйце. Цю історію вже почали потихеньку забувати, як аргентинські журналісти розкопали справжню бомбу. У руках Мессі був несправжній трофей ЧС-2022.

Як пише El Pais, Ліонель Мессі довгий час фотографувався з фальшивкою. А в якийсь момент на полі опинилося одразу три трофеї.

За правилами ФІФА справжній Кубок світу вручається на церемонії нагородження. Далі слідує офіційне фото переможців, після чого трофей у команди забирають на зберігання до музею ФІФА. Натомість футболістам дають офіційну копію, з якою вони святкують чемпіонство та забирають додому.

У момент, коли відбувався офіційний обмін, із трибун двоє аргентинських фанатів передали сувенірний Кубок світу, щоби футболісти поставили на ньому автограф.

Треба сказати, що копію було зроблено дуже якісно. Її виготовляли півроку і лише з деяких деталей можна відрізнити її від справжнього трофея. У бурі емоцій гравці збірної Аргентини не надто вдивлялися в деталі. Тому одні святкували з нагородою ФІФА, інші, як Мессі, з фанатським кубком. Помітив настикування Анхель Ді Марія, який звернув увагу Ліонеля на дно трофея у його руках.

Мессі з оригінальним трофеєм

За даними El Pais, у руках Мессі сувенір

Ді Марія показує Мессі, що кубок несправжній

Обидва лише посміялися з жарту і передали копію на трибуни. Куди вже поспішали офіцери ФІФА, щоб переконатися, чи не оригінал там.

Фанати футболу скаженіють від правди, що розкрилася. Вони звинувачують уболівальників у тому, що на тисячах культових фотографій у руках Мессі та інших футболістів збірної Аргентини фальшивка, а не справжній трофей ЧС-2022.

Раніше ми писали, що Ліонелю Мессі не вистачає ще одного трофею у кар’єрі. Але є шанс, що він його здобуде цього сезону.

Нагадаємо, що журналісти розсекретили ім’я жінки, з якою обіймався Мессі після церемонії нагородження. То не була його мама.