Будут любоваться птицы: в Аргентине сделали из кукурузы самый большой портрет Месси

Месси — главный футбольный идол в Аргентине

Сборная Аргентины после победы на чемпионате мира по футболу в Катаре принесла огромную радость целой нации, а Лионель Месси стал главным героем этого успеха. Аргентинские фермеры решили уважить капитана национальной команды, сделав огромный портрет футболиста ПСЖ на кукурузном поле.

Об этом сообщает TJ Sports USA на своем YouTube-канале. В сети опубликовано видео, снятое дроном. На кадрах видно, что поле кукурузы посажено в форме лица Месси.

Таким образом фермеры в Кордове (провинция в Аргентине) решили поздравить игрока и всю Аргентину с победой на мундиале в Катаре. Фермер Карлос Феричелли был настолько впечатлен триумфом "Альбиселесте", что выделил для огромного "полотна" свою землю.

Месси появился на кукурузных полях Аргентины

Отметим, Месси после победы на ЧМ-2022 стал настолько популярным в Аргентине, что с его портретом хотят делать деньги, а многие аргентинцы проголосовали бы за него на президентских выборах.

Напомним, на самом известном фото после победы Аргентины в Катаре Месси позирует с фальшивым Кубком мира. К слову, на Ближнем Востоке сделают музей футбола на месте, где проживал Лионель во время мундиаля.