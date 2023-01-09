Милуватимуться птахи: в Аргентині зробили з кукурудзи найбільший портрет Мессі

Мессі — головний футбольний ідол в Аргентині

Збірна Аргентини після перемоги на чемпіонаті світу з футболу в Катарі принесла величезну радість цілій нації, а Ліонель Мессі став головним героєм цього успіху. Аргентинські фермери вирішили вшанувати капітана національної команди, зробивши величезний портрет футболіста ПСЖ на кукурудзяному полі.

Про це повідомляє TJ Sports USA на своєму YouTube каналі. У мережі опубліковано відео, зняте дроном. На кадрах видно, що поле кукурудзи висаджено у формі обличчя Мессі.

Таким чином, фермери в Кордові (провінція в Аргентині) вирішили привітати гравця і всю Аргентину з перемогою на мундіалі в Катарі. Фермер Карлос Ферічеллі був настільки вражений тріумфом "Альбіселесте", що виділив для величезного "полотна" свою землю.

Мессі з’явився на кукурудзяних полях Аргентини

Зазначимо, Мессі після перемоги на ЧС-2022 став настільки популярним в Аргентині, що з його портретом хочуть робити гроші, а багато аргентинців проголосували б за нього на президентських виборах.

Нагадаємо, на найвідомішому фото після перемоги Аргентини в Катарі Мессі позує з фальшивим Кубком світу. До речі, на Близькому Сході зроблять музей футболу на місці, де мешкав Ліонель під час мундіалю.