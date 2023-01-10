Роналду заплатят 200 млн, если он навредит Украине: что должен сделать футболист

Криштиану должен помочь Саудовской Аравии получить ЧМ-2030

В первые дни 2023 года португальский нападающий Криштиану Роналду был представлен в качестве игрока "Аль-Насра". Футболист будет играть в Саудовской Аравии до 2025 года и заработает около 200 млн евро. Однако он легко может удвоить эту сумму. Нужно лишь насолить Украине и ее партнерам.

Как сообщает Mundo Deportivo, Криштиану Роналду будет послом заявки Саудовской Аравии на право принять чемпионат мира по футболу 2030 года. И если страна победит в конкурсе, то португалец получит 200 млн евро бонусов.

Саудовская Аравия планирует подавать совместную заявку на проведение ЧМ-2030 с Египтом и Грецией. Среди конкурентов — Марокко, совместная заявка — Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили и еще одна совместая заявка — Испания, Португалия и Украина.

То есть, Криштиану, в частности, придется агитировать против своей родины и Украины. Хозяина ЧМ-2030 выберут в 2025 году.

Ранее мы писали, что Роналду в Эр-Рияде будет тратить на жилье около 300 тысяч евро в месяц. Напомним, во время презентации в "Аль-Насре" с Роналду приключился конфуз. Португалец заявил, что приехал в Африку, а не в Саудовскую Аравию. К слову, у Криштиану будет невероятная власть в новом клубе.