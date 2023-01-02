Герой ЧМ-2022 купил пса за 20 тысяч фунтов, чтобы охранял медаль

Эмилиано Мартинес боится ограбления

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал героем финального матча ЧМ-2022. В матче с Францией Мартинес выручил команду на последних минутах дополнительного времени, а потом выиграл серию пенальти.

После мундиаля Эмилиано вернулся в Бирмингем, где он играет за "Астон Виллу". И первым делом, купил сторожевого пса породы малинуа, которого используют ВМС США в зонах боевых действий. Об этом сообщает Daily Star.

Собака стоит не менее 20 тысяч фунтов и весит до 30 кг. Ее выдрессировала известная кинологическая компания, которая поставляет собак для военных и полицейских. Также ее услугами пользовались такие звезды футбола, как Микель Артета, Уго Льорис, Эшли Коул, Джек Уилшер и даже чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Напомним, что во время ЧМ-2022 был ограблен дом футболиста сборной Англии Рахима Стерлинга.

Мы также сообщали, что Эмилиано Мартинес показал неприличный жест во время церемонии награждения на чемпионате мира. Кроме того, в раздевалкесборной Аргентины Мартинес призвал всех почтить минутой молчания Килиана Мбаппе.