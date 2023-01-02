Герой ЧС-2022 купив собаку за 20 тисяч фунтів, щоб охороняла медаль

Еміліано Мартінес боїться пограбування

Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес став героєм фінального матчу ЧС-2022. У матчі з Францією Мартінес врятував команду на останніх хвилинах додаткового часу, а потім виграв серію пенальті.

Після мундіалю Еміліано повернувся до Бірмінгема, де він грає за "Астон Віллу". І насамперед купив сторожового пса породи малінуа, якого використовують ВМС США в зонах бойових дій. Про це повідомляє Daily Star.

Собака коштує щонайменше 20 тисяч фунтів і важить до 30 кг. Її видресувала відома кінологічна компанія, яка постачає собак для військових та поліцейських. Також її послугами користувалися такі зірки футболу, як Мікель Артета, Уго Льоріс, Ешлі Коул, Джек Вілшер та навіть чемпіон світу з боксу Тайсон Ф’юрі.

Нагадаємо, що під час ЧС-2022 було пограбовано будинок футболіста збірної Англії Рахіма Стерлінга.

Ми також повідомляли, що Еміліано Мартінес показав непристойний жест під час церемонії нагородження на чемпіонаті світу. Крім того, в роздягальні збірної Аргентини Мартінес закликав усіх вшанувати хвилиною мовчання Кіліана Мбаппе.