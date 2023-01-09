В одной лиге с Месси: украинский футболист стал игроком "Марселя"

Полузащитник сборной Украины сменил клуб

Украинский полузащитник Руслан Малиновский перебрался из Италии во Францию. Футболист сменил "Аталанту" на "Марсель". Ранее Малиновский упрекнул главного тренера сборной Украины, что тот не может совладать с эмоциями после неудач.

Днем 9 января 29-летний Руслан Малиновский прошел медосмотр и поставил свою подпись под контрактом. После чего "Марсель" официально подтвердил трансфер футболиста.Первые полгода украинец проведет в аренде, а летом французский клуб обязан выкупить игрока.

Была информация, что "Аталанта" заработает на трансфере около 15 миллионов евро. Но нужно, чтобы "Марсель" пробился в Лигу чемпионов.

В Украине Руслан Малиновский принадлежал "Шахтеру", но за донецкий клуб не провел ни минуты. Также выступал за "Севастополь" и "Зарю". Потом четыре сезона провел в бельгийском "Генке", откуда в 2019 году перешел в "Аталанту" за 13,6 млн евро. В Серии А провел 115 матчей и забил 23 гола.

Вот таким красочным роликом "Марсель" представил Руслана Малиновского:

Руслан Малиновский будет играть в чемпионате Франции, где выступает один из лучших футболистов современности Лионель Месси. Встреча Малиновского и Месси может состояться 26 февраля, когда "Марсель" и "ПСЖ" сыграют между собой.

Турнирая таблица чемпионата Франции:

Напомним, что герой финала Лиги чемпионов в Киеве завершил карьеру в 33 года. Футболист напоследок выиграл титул в США. Ранее сообщалось, "Реал" может отпустить украинского вратаря Андрея Лунина в аренду.