Умер знаменитый бразильский футболист Роберто Динамит

Бразилия потеряла еще одну легенду футбола

Не прошло и месяца спустя смерти Пеле, как в Бразилии скончался еще один знаменитый футболист. На 69 году жизни не стало бывшего игрока сборной Бразилии и ФК "Васко да Гама" Роберто Динамита.

Об этом сообщает пресс-служба "Васко да Гамы" на официальном сайте команды. Причиной смерти Карлоса Роберто де Оливейры "Динамита" стал рак кишечника.

Практически всю карьеру Динамит провел в бразильском клубе, и лишь несколько матчей он отыграл за каталонскую "Барселону". Форвард провел рекордные 1110 игр за "Васко да Гаму", забив 708 голов за этот клуб (лучший бомбардир в истории команды). Кроме того, на его счету 25 голов за сборную Бразилии в 47 играх. В 1978 году Роберто вместе с национальной командой завоевал бронзовые медали чемпионата мира.

С 2008 по 2014 год Динамит занимал должность президента "Васко да Гамы". 28 апреля 2022 года футболисту поставили статую в Рио-де-Жанейро.

Напомним, Пеле похоронили на уникальном кладбище в бразильском Сан-Паулу. Во время похорон легенды футбола произошел скандал с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Трехкратный чемпион мира скончался вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.