Помер знаменитий бразильський футболіст Роберто Динаміт

Бразилія втратила ще одну легенду футболу

Не минуло й місяця після смерті Пеле, як у Бразилії помер ще один знаменитий футболіст. На 69 році життя не стало колишнього гравця збірної Бразилії та ФК "Васко да Гама" Роберто Динаміта.

Про це повідомляє пресслужба "Васко да Гами" на офіційному сайті команди. Причиною смерті Карлоса Роберто де Олівейри "Динаміта" став рак кишківника.

Практично всю кар’єру Динаміт провів у бразильському клубі й лише кілька матчів він відіграв за каталонську "Барселону". Форвард провів рекордні 1110 ігор за "Васко да Гаму", забивши 708 голів за цей клуб (найкращий бомбардир в історії команди). Крім того, на його рахунку 25 голів за збірну Бразилії у 47 іграх. У 1978 році Роберто разом із національною командою завоював бронзові медалі чемпіонату світу.

З 2008 до 2014 року Динаміт обіймав посаду президента "Васко да Гами". 28 квітня 2022 року футболісту поставили статую в Ріо-де-Жанейро.

Нагадаємо, Пеле поховали на унікальному цвинтарі у бразильському Сан-Паулу. Під час похорону легенди футболу стався скандал із президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Триразовий чемпіон світу помер внаслідок множинної відмови органів у результаті негативної динаміки раку прямої кишки.