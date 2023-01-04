Пеле поховали на унікальному цвинтарі: там є кафе та музей автомобілів (фото)

Некрополь внесено до Книги рекордів Гіннеса

У бразильському Сан-Паулу завершився похорон легендарного футболіста Пеле. Під час церемонії прощання з Королем футболу оскандалився голова ФІФА Джанні Інфантіно.

Саме прощання відбулося на футбольному стадіоні "Сантоса", де грав футболіст. Його могли відвідати усі охочі. Після чого труну з Пеле провезли вулицями Сантоса відкритою машиною до самого цвинтаря. А він унікальний.

Memorial Necropole Ecumenica — внесений до Книги рекордів Гіннеса, як найвищий цвинтар у світі. В одній із його частин — 14 поверхів. Тут знайшли притулок понад 14 тисяч покійних.

Меморіал включає склепи, каплицю, крематорій. Там є тропічний сад з невеликим кафе на даху та водоспадом, а також музей автомобілів.

Як говорив сам Пеле, він вибрав це місце з тієї причини, що вого не схоже на цвинтар, і при цьому передає відчуття миру та спокою. А ще звідси відкривається краєвид на стадіон "Сантоса", де пройшли найкращі роки Короля футболу.

До речі, єдиний приватний музей Пеле відкрили в Україні. Раніше ми розповідали про невідомі факти з біографії легендарного футболіста.