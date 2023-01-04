Пеле похоронили на уникальном кладбище: там есть кафе и музей автомобилей (фото)

Некрополь внесен в Книгу рекордов Гиннеса

В бразильском Сан-Паулу завершились похороны легендарного футболиста Пеле. Во время церемонии прощания с Королем футбола оскандалился глава ФИФА Джанни Инфантино.

Само прощание прошло на футбольном стадионе "Сантоса", где играл футболист. Его могли посетить все желающие. После чего гроб с Пеле провезли улицами Сантоса на открытой машине до самого кладбища. А оно — уникальное.

Memorial Necropole Ecumenica — внесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самое высокое кладбище в мире. В одной из его частей — 14 этажей. Здесь нашли пристанище более 14 тысяч усопших.

Мемориал включает в себя склепы, часовню, крематорий. Там есть тропический сад с небольшим кафе на крыше и водопадом, а также музей автомобилей.

Как говорил сам Пеле, он выбрал данное место по той причине, что оно не похоже на кладбище, и при этом передает ощущение мира и спокойствия. А еще отсюда открывается вид на стадион "Сантоса", где прошли лучшие годы Короля футбола.

Кстати, единственный частный музей Пеле был открыт в Украине. Ранее мы рассказывали о неизвестных фактах из биографии легендарного футболиста.