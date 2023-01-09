Герой финала Лиги чемпионов в Киеве завершил карьеру в 33 года

Футболист напоследок выиграл титул в США

Один из самых титулованных валлийских футболистов Гарет Бэйл, удар которого со штрафного выбил сборную Украины из квалификации на ЧМ-2022, объявил о завершении международной и клубной карьеры.

Соответствующее заявление валлиец опубликовал на своей странице в Instagram. Игрок, выступавший на позиции правого вингера, поблагодарил всех, с кем ему посчастливилось работать на протяжении 17 сезонов.

"После тщательных раздумий я объявляю о своем немедленном уходе из клубного и международного футбола.

Мне повезло, что я осуществил свою мечту заниматься спортом, который люблю. Это действительно подарило мне одни из самых лучших моментов в моей жизни — самые высокие вершины за 17 сезонов, которые невозможно воспроизвести, независимо от того, что приготовит для меня следующая глава", — написал Бэйл.

Наибольшую известность Бэйл приобрел, выступая за "Тоттенхэм" и "Реал". В Мадриде он добился грандиозного успеха, став пятикратным победителем Лиги чемпионов. В финале ЛЧ сезона 2017/18 в Киеве валлиец вышел на поле по ходу матча при счете 1:1. В итоге он оформил победный дубль в ворота "Ливерпуля" (3:1), а его гол ударом через себя стал украшением матча.

Кроме того, Гарет 4 раза выигрывал клубный ЧМ, трижды Суперкубок УЕФА, по разу Кубок и Суперкубок Испании, а также кубок МЛС. Валлиец трижды становился чемпионом Испании.

На счету Бейла 664 игры, 226 голов, а также 157 ассистов на профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что бывший футболист "Динамо" и "Шахтера" повесил бутсы на гвоздь.

Напомним, "Реал" может отпустить украинского вратаря Андрея Лунина в аренду.