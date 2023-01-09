В одній лізі з Мессі: український футболіст став гравцем "Марселя"

Півзахисник збірної України змінив клуб

Український півзахисник Руслан Маліновський перебрався із Італії до Франції. Футболіст змінив "Аталанту" на "Марсель" Раніше Маліновський дорікнув головному тренеру збірної України, що той не може впоратися з емоціями після невдач.

Вдень 9 січня 29-річний Руслан Маліновський пройшов медогляд та поставив свій підпис під контрактом. Після чого "Марсель" офіційно підтвердив трансфер футболіста. Перші півроку українець проведе в оренді, а влітку французький клуб зобов’язаний викупити гравця.

Була інформація, що "Аталанта" на трансфері заробить близько 15 мільйонів євро. Але треба, щоб "Марсель" пробився до Ліги чемпіонів.

В Україні Руслан Маліновський належав "Шахтарю", але за донецький клуб не провів жодної хвилини. Також виступав за "Севастополь" та "Зорю". Потім чотири сезони провів у бельгійському "Генку", звідки у 2019 році перейшов до "Аталанти" за 13,6 млн євро. У Серії А провів 115 матчів та забив 23 голи.

Ось таким яскравим роликом "Марсель" представила Руслана Маліновського:

Руслан Маліновський гратиме у чемпіонаті Франції, де виступає один із найкращих футболістів сучасності Ліонель Мессі. Зустріч Маліновського та Мессі може відбутися 26 лютого, коли "Марсель" та "ПСЖ" зіграють між собою.

Турніра таблиця чемпіонату Франції:

Нагадаємо, що герой фіналу Ліги чемпіонів у Києві завершив кар’єру у 33 роки. Футболіст насамкінець виграв титул у США. Раніше повідомлялося, що "Реал" може відпустити українського воротаря Андрія Луніна в оренду.