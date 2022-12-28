"Реал" може замінити Луніна на росіянина
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Український воротар хоче більше ігрового часу
Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін, дружина якого розлютила вболівальників "Вершкових", у 2023 році може перейти в іншу команду, а замість нього в "Королівському клубі" може опинитися росіянин Матвій Сафонов.
Про це повідомляє defensacentral. За інформацією джерела, Лунін бажає більше ігрової практики, а не просто бути дублером Тібо Куртуа, тож українець може вирушити в оренду.
Іспанські ЗМІ вже назвали ймовірних змінників Луніна в команді, якщо воротар збірної України таки залишить "Реал". Зокрема, називається ім’я російського воротаря Матвія Сафонова.
- Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед");
- Давид Сорія ("Хетафе");
- Августін Россі ("Бока Хуніорс");
- Янн Зоммер ("Боруссія М");
- Алтай Байиндір ("Фенербахче");
- Матвій Сафонов ("Краснодар").
Додамо, контракт Луніна з "Реалом" спливає у липні 2024 року. В цьому сезоні українець через травму Куртуа провів цілу серію матчів за "Реал". У шести поєдинках за "Вершкових" Андрій пропустив 4 голи. Нагадаємо, українець навіть дебютував у "Ель-Класіко". Гравці "Реала" після дербі навіть кричали "Слава Україні!".
Раніше повідомлялося, що "Реал" націлився на воротаря збірної Марокко.