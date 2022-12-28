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"Реал" може замінити Луніна на росіянина

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Андрій Лунін Новина оновлена 28 грудня 2022, 18:51
Андрій Лунін. Фото instagram.com/lunin_andrey

Український воротар хоче більше ігрового часу

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін, дружина якого розлютила вболівальників "Вершкових", у 2023 році може перейти в іншу команду, а замість нього в "Королівському клубі" може опинитися росіянин Матвій Сафонов.

Про це повідомляє defensacentral. За інформацією джерела, Лунін бажає більше ігрової практики, а не просто бути дублером Тібо Куртуа, тож українець може вирушити в оренду.

Іспанські ЗМІ вже назвали ймовірних змінників Луніна в команді, якщо воротар збірної України таки залишить "Реал". Зокрема, називається ім’я російського воротаря Матвія Сафонова.

  • Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед");
  • Давид Сорія ("Хетафе");
  • Августін Россі ("Бока Хуніорс");
  • Янн Зоммер ("Боруссія М");
  • Алтай Байиндір ("Фенербахче");
  • Матвій Сафонов ("Краснодар").

Додамо, контракт Луніна з "Реалом" спливає у липні 2024 року. В цьому сезоні українець через травму Куртуа провів цілу серію матчів за "Реал". У шести поєдинках за "Вершкових" Андрій пропустив 4 голи. Нагадаємо, українець навіть дебютував у "Ель-Класіко". Гравці "Реала" після дербі навіть кричали "Слава Україні!".

Раніше повідомлялося, що "Реал" націлився на воротаря збірної Марокко.

Теги:
#Футбол #ФК Реал #ФК Краснодар #Андрій Лунін #Матвій Сафонов