"Реал" може замінити Луніна на росіянина

Український воротар хоче більше ігрового часу

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін, дружина якого розлютила вболівальників "Вершкових", у 2023 році може перейти в іншу команду, а замість нього в "Королівському клубі" може опинитися росіянин Матвій Сафонов.

Про це повідомляє defensacentral. За інформацією джерела, Лунін бажає більше ігрової практики, а не просто бути дублером Тібо Куртуа, тож українець може вирушити в оренду.

Іспанські ЗМІ вже назвали ймовірних змінників Луніна в команді, якщо воротар збірної України таки залишить "Реал". Зокрема, називається ім’я російського воротаря Матвія Сафонова.

Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед");

Давид Сорія ("Хетафе");

Августін Россі ("Бока Хуніорс");

Янн Зоммер ("Боруссія М");

Алтай Байиндір ("Фенербахче");

Матвій Сафонов ("Краснодар").

Додамо, контракт Луніна з "Реалом" спливає у липні 2024 року. В цьому сезоні українець через травму Куртуа провів цілу серію матчів за "Реал". У шести поєдинках за "Вершкових" Андрій пропустив 4 голи. Нагадаємо, українець навіть дебютував у "Ель-Класіко". Гравці "Реала" після дербі навіть кричали "Слава Україні!".

Раніше повідомлялося, що "Реал" націлився на воротаря збірної Марокко.