"Реал" может заменить Лунина на россиянина
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Украинский вратарь хочет больше игрового времени
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, жена которого разозлила болельщиков "Сливочных", в 2023 году может перейти в другую команду, а вместо него в "Королевском клубе" может оказаться россиянин Матвей Сафонов.
Об этом сообщает defensacentral. По информации источника, Лунин желает больше игровой практики, а не просто быть дублером Тибо Куртуа, поэтому украинец может отправиться в аренду.
Испанские СМИ уже назвали вероятных сменщиков Лунина в команде, если вратарь сборной Украины все-таки покинет "Реал". В частности называется имя российского вратаря Матвея Сафонова.
- Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед");
- Давид Сория ("Хетафе");
- Аугустин Росси ("Бока Хуниорс");
- Янн Зоммер ("Боруссия М");
- Алтай Байындир ("Фенербахче");
- Матвей Сафонов ("Краснодар").
Добавим, контракт Лунина с "Реалом" истекает в июле 2024 года. В текущем сезоне украинец из-за травмы Куртуа провел целую серию матчей за "Реал". В шести поединках за "Сливочных" Андрей пропустил 4 гола. Напомним, украинец даже дебютировал в "Эль-Класико". Игроки "Реала" после жерби даже кричали "Слава Украине!".
Ранее сообщалось, что "Реал" нацелился на вратаря сборной Марокко.