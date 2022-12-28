"Реал" может заменить Лунина на россиянина

Украинский вратарь хочет больше игрового времени

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, жена которого разозлила болельщиков "Сливочных", в 2023 году может перейти в другую команду, а вместо него в "Королевском клубе" может оказаться россиянин Матвей Сафонов.

Об этом сообщает defensacentral. По информации источника, Лунин желает больше игровой практики, а не просто быть дублером Тибо Куртуа, поэтому украинец может отправиться в аренду.

Испанские СМИ уже назвали вероятных сменщиков Лунина в команде, если вратарь сборной Украины все-таки покинет "Реал". В частности называется имя российского вратаря Матвея Сафонова.

Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед");

Давид Сория ("Хетафе");

Аугустин Росси ("Бока Хуниорс");

Янн Зоммер ("Боруссия М");

Алтай Байындир ("Фенербахче");

Матвей Сафонов ("Краснодар").

Добавим, контракт Лунина с "Реалом" истекает в июле 2024 года. В текущем сезоне украинец из-за травмы Куртуа провел целую серию матчей за "Реал". В шести поединках за "Сливочных" Андрей пропустил 4 гола. Напомним, украинец даже дебютировал в "Эль-Класико". Игроки "Реала" после жерби даже кричали "Слава Украине!".

Ранее сообщалось, что "Реал" нацелился на вратаря сборной Марокко.