Герой фіналу Ліги чемпіонів у Києві завершив кар’єру у 33 роки

Футболіст наостанок виграв титул у США

Один із найтитулованіших валлійських футболістів Гарет Бейл, удар якого зі штрафного вибив збірну України з кваліфікації на ЧС-2022, оголосив про завершення міжнародної та клубної кар’єри.

Відповідну заяву валлієць опублікував на своїй сторінці в Instagram. Гравець, який виступав на позиції правого вінгера, подякував усім, з ким йому пощастило працювати протягом 17 сезонів.

"Після ретельних роздумів я оголошую про свій негайний вихід з клубного та міжнародного футболу.

Мені пощастило, що я здійснив мрію займатися спортом, який люблю. Це справді подарувало мені одні з найкращих моментів у моєму житті – найвищі вершини за 17 сезонів, які неможливо відтворити, незалежно від того, що приготує для мене наступна глава", – написав Бейл.

Найбільшу популярність Бейл придбав, виступаючи за "Тоттенгем" та "Реал". У Мадриді він досяг грандіозного успіху, ставши п’ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі ЛЧ сезону 2017/18 у Києві валлієць вийшов на поле по ходу матчу за рахунку 1:1. У підсумку він оформив переможний дубль у ворота Ліверпуля (3:1), а його гол ударом через себе став окрасою матчу.

Крім того, Гарет 4 рази вигравав клубний ЧС, тричі Суперкубок УЄФА, по разу Кубок і Суперкубок Іспанії, а також кубок МЛС. Валлієць тричі ставав чемпіоном Іспанії.

На рахунку Бейла 664 гри, 226 голів, а також 157 асистів на професійному рівні.

Раніше повідомлялося, що колишній футболіст "Динамо" та "Шахтаря" повісив бутси на цвях.

Нагадаємо, "Реал" може відпустити українського воротаря Андрія Луніна в оренду.