Колишній футболіст "Динамо", "Шахтаря" та "Дніпра" зворушливо попрощався з футболом

Гравець провів 10 матчів за збірну України

Колишній футболіст збірної України та низки великих українських клубів Сергій Кравченко, який неоднозначно висловлювався про долю окупованого Донбасу, повісив бутси на цвях.

Гравець, останнім клубом якого став "Чорноморець", опублікував зворушливий пост у Facebook. Футболіст провів понад 500 матчів на професійному рівні та встиг виграти чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

"Дякую тобі, футбол!

Мені завжди здавалося, що цей день не прийде ніколи, але настав час. Я полюбив футбол із самого дитинства. Скільки пам’ятаю себе – завжди мріяв стати футболістом. І ця мрія здійснилася. І так, що я не пам’ятаю жодного матчу, жодного тренування, на яке я б виходив без бажання працювати та грати. То справжній футбольний кайф. Так було в кожній команді й всі вони назавжди залишаться в моєму серці.

Я дякую всім своїм тренерам, партнерам та персоналу, з якими мені пощастило прожити це футбольне життя. Я завжди поважав уболівальників і цінував їхню підтримку. Я вдячний своїй сім’ї, яка постійно була поруч і пропускала через себе всі мої емоції.

Впевнений, що футбол і надалі буде невід’ємною частиною мого життя, але це буде вже інше, нове життя. У мирній та вільній країні”, — написав Кравченко.

Крім того, футболіст навів статистику своїх виступів. На його рахунку 524 гри, 61 забитий гол та 77 гольових передач у кар’єрі, у тому числі 10 матчів за збірну України.

Єдиний гол Сергія Кравченка за збірну України

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти рекордсмена національної команди Анатолія Тимощука. Всього в цьому списку 119 осіб.