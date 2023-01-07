Зеленський ввів санкції проти зірки "Сватів" та ще сотні російських діячів шоубізнесу: деталі

Всього у списку 119 осіб

Президент України Володимир Зеленський схвалив запровадження санкцій проти низки культурних діячів із росії та України. Серед них виявився і актор, який зіграв у телесеріалі "Свати" Федір Добронравов.

Як повідомляється в указі, розміщеному на сайті Офісу президента, всього до списку санкцій потрапили 119 акторів, музикантів, телеведучих і пропагандистів.

Крім Добронравова у списку також опинилися актори Дмитро Дюжев, Дмитро Харатьян співаки та співачки Філіп Кіркоров, Ірина Аллегрова, Лариса Доліна, Григорій Лепс, Поліна Гагаріна, Сергій Лазарєв, Дмитро Білан, Лоліта Мілявська та Валерій Кіпелов, а також репер Баста (Василь Вакуленко)

Крім того, санкції були введені проти Євгена Петросяна, Микити Міхалкова та Леоніда Якубовича.

Знайшлося місце у списку і для відомих російських пропагандистів Олександра Дугіна, Дмитра Кисельова та Маргарити Симоньян.

Нагадаємо, 27 листопада 2017 року Мінкульт вніс актора "Сватів" Федора Добронравова до "чорного списку" через його проросійську позицію. Актору заборонили в’їзд до України.

Однак у червні 2019 року заборона на в’їзд була скасована, а ім’я актора зникло зі списку осіб, які становлять загрозу безпеці України.

Після початку вторгнення він відкрито підтримав війну росії проти України та навіть з’являвся у пропагандистських роликах.