Зеленський призупинив українське громадянство кількох священиків УПЦ МП: що відомо

Серед представників УПЦ МП, що тимчасово втратили громадянство України, ті, хто потрапили в поле зору правоохоронців

Після повернення державі головних храмів Києво-Печерської лаври президент України Володимир Зеленський своїм указом призупинив громадянство низки священиків Української православної церкви Московського патріархату.

Про це у суботу, 7 січня, повідомляє видання "Лівий берег" із посиланням на свої джерела. Згідно із заміткою, про це йдеться в указі №898/2022 від 28.12.2022, який стосується зупинення громадянства 13 представників УПЦ МП.

Повідомлення про втрату громадянства вказаними особами отримала також Державна міграційна служба України. Як зазначає видання, згідно з чинними правилами, надалі вони можуть бути депортовані з країни.

Наразі до кінця не відомий перелік осіб, яким призупинено громадянство України, проте видання пише, що серед них митрополит Тульчинський та Брацлавський Йонафан (Анатолій Єлецьких), якому СБУ вручило підозру у держзраді. За наявною інформацією він володіє російським паспортом.

Також тимчасово призупинено громадянство вікарія Тульчинської єпархії, єпископа Ладижинського Сергія, який є дуже близькою людиною до Йонатана.

Як повідомлялося, 12 жовтня 2022 року в СБУ повідомили про те, що митрополит Тульчинський та Брацлавський Йонафан виправдовував російську агресію і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед віруючих.