Головні храми Києво-Печерської Лаври повернули від УПЦ МП державі – Ткаченко

Строк дії договору оренди споруд на території заповідника "Києво-Печерська Лавра" закінчився

З користування Українською православною церквою московського патріархату Успенський собор та Трапезна церква повернулися державі. Комісія з прийому-передачі двох культових споруд на території заповідника "Києво-Печерська Лавра" завершила роботу.

Про це сьогодні, 5 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, членами комісії стали представники Національного заповідника, юридичної компанії "Міллер", УПЦ, МКІП.

"За підсумками роботи комісії було підписано відповідний акт повернення будівель з боку УПЦ. Попри те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати Акт, це не перешкода для повернення державного майна", — зазначив Ткаченко.

У пресслужбі Міністерства, посилаючись на слова Ткаченка, пишуть, що термін дії договору оренди споруд на території заповідника "Києво-Печерська Лавра" закінчився.

"Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра з 1990 року входить до списку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Трапезна церква є пам’яткою архітектури національного значення, тому дуже важливо дотримуватись процедури охорони та збереження пам’яток культурної спадщини. Українська святиня має служити всьому українському народу. дотримуватимемося і далі", — додав Ткаченко.

Варто відзначити, що Лавра складається з двох частин: Верхньої та Нижньої. Остання (де розташований монастир) знаходиться у безстроковому користуванні, а Верхня (Успенський собор та Трапезна церква) – у короткостроковій оренді.

Термін дії договорів від 17 червня 2016 року, укладених між Заповідником та Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (чоловічий монастир) Української Православної Церкви, предметом яких є погодинне безкоштовне користування Монастирем, частинами культових будівель Успенського собору та Трапезної церкви закінчився 31 грудня 2022 року.

Керівництво заповідника відмовилося продовжувати договір оренди з УПЦ МП наступного року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що намісник Павло (Паша "Мерседес") звернувся до президента України Володимира Зеленського із проханням не виселяти його з Лаври.