Главные храмы Киево-Печерской Лавры вернули от УПЦ МП государству - Ткаченко

Срок действия договора аренды сооружений на территории заповедника "Киево-Печерская Лавра" истек

Из пользования Украинской православной церковью московского патриархата Успенский собор и Трапезная церковь вернулись государству. Комиссия по приему-передаче двух культовых сооружений на территории заповедника "Киево-Печерская Лавра" завершила работу.

Об этом сегодня, 5 января, в своем Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, членами комиссии стали представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ, МКИП.

"По итогам работы комиссии был подписан соответствующий акт возврата зданий со стороны УПЦ. Несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать Акт, это не препятствие для возвращения государственного имущества", — отметил Ткаченко.

В пресс-службе Министерства, ссылаясь на слова Ткаченко, пишут, что срок действия договора аренды сооружений на территории заповедника "Киево-Печерская Лавра" истек.

"Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра с 1990 года входит в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Трапезная церковь является памятником архитектуры национального значения, поэтому очень важно соблюдать процедуру охраны и сохранения памятников культурного наследия. Украинская святыня должна служить всему украинскому народу, этот принцип мы будем придерживаться и дальше", — добавил Ткаченко.

Стоит отметить, что Лавра состоит из двух частей: Верхней и Нижней. Последняя (где расположен монастырь) находится в бессрочном пользовании, а Верхняя (Успенский собор и Трапезная церковь) — в краткосрочной аренде.

Срок действия договоров от 17 июня 2016 года, заключенных между Заповедником и Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви, предметом которых является повременное бесплатное пользование Монастырем частями культовых зданий Успенского собора и Трапезной церкви с Трапезной палатой закончился 31 декабря 2022 года.

Руководство заповедника отказалось продлевать договор аренды с УПЦ МП на следующий год.

4 января стало известно, что глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний впервые проведет рождественскую молитву в Киево-Печерской лавре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что наместник Павел (Паша "Мерседес") обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выселять его из Лавры.