Историческое событие: Епифаний впервые проведет рождественскую молитву в Киево-Печерской лавре

ПЦУ пригласила верующих присоединиться к молитве

Православная церковь Украины (ПЦУ) получила разрешение на проведение рождественского богослужения в Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, после того, как ее зарегистрировали как монастырь в ее составе.

Как информирует пресс-служба ПЦУ, в связи с этим 7 января 2023 года там будет проведена божественная литургия по поводу Рождества Христово.

"Начало богослужения в 9 часов утра. Приглашаем украинских верующих к общей молитве", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что письмо с соответствующей просьбой ранее было направлено в Министерство культуры.

Проводить молитву будет лично предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Как сообщалось ранее, Минкульт будет рекомендовать не продлевать договор аренды с находящейся на грани запрета в Украине УПЦ (МП) в отношении двух храмов Киево-Печерской лавры. Речь идет о Трапезном и Успенском храмах в Верхней лавре.

Стоит отметить, что до этого против настоятеля Лавры Павла (Лебедя), более известного, как "Паша Мерседес" были введены персональные санкции со стороны Совета национальной безопасности.